«MENTE ET MALLEO»

На портале только в качестве контент-менеджера

(за исключением случаев когда сам откликнулся на проект иной направленности)

вот моё портфолио

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...Обращайтейсь...

E-mail: [email protected]

Skype: bohdan.zhelyak

Работаю со следующими CMS:

OpenCart (+OC Store, CS-Cart etc.), osCommerce, 1C:Bitrix, Drupal, Joomla (+VirtueMart), PrestaShop, WordPress (+WooCommerce). Shop-Script, MODX, ZenCart, Plone, Simpla, Magento, Image CMS Shop, DLE... Также работал с рядом самописных и площадками prom.ua / zakupka.ua. Все, кроме самописов помимо работы "гонял" на локалке.

Занимаюсь html/css весткой как карточек, так и информационных статей.

Копирайт/рерайт (+SEO), перевод с/на украинского, русского, польского, английского.

Вот линк на портфолио

Допинфо в процессе общения.

«MENTE ET MALLEO»