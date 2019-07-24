На портале только в качестве контент-менеджера
(за исключением случаев когда сам откликнулся на проект иной направленности)
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...Обращайтейсь...
E-mail: [email protected]
Skype: bohdan.zhelyak
Работаю со следующими CMS:
OpenCart (+OC Store, CS-Cart etc.), osCommerce, 1C:Bitrix, Drupal, Joomla (+VirtueMart), PrestaShop, WordPress (+WooCommerce). Shop-Script, MODX, ZenCart, Plone, Simpla, Magento, Image CMS Shop, DLE... Также работал с рядом самописных и площадками prom.ua / zakupka.ua. Все, кроме самописов помимо работы "гонял" на локалке.
Занимаюсь html/css весткой как карточек, так и информационных статей.
Копирайт/рерайт (+SEO), перевод с/на украинского, русского, польского, английского.
Вот линк на портфолио
Допинфо в процессе общения.
«MENTE ET MALLEO»
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