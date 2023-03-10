Серьёзно и ответственно отношусь к работе!

Моё кредо по жизни!

Мысли ведут к чувствам. Чувства ведут к действиям! Действия ведут к результату. Хотите результат ? Тогда вы по адресу.

Здравствуйте ! Меня зовут Богдан, я фрилансер.

Образованный, пунктуальный , имею колоссальный опыт в редактировании и написании текстов различной тематики .

Владею в совершенстве,такими языками:

(Английский)

(Украинский)

(Русский)

Я творческий и мотивированый человек. Два высших образования .

Готов быстро и качественно выполнить работу.

Я за долгосрочное сотрудничество!

Благодарю за ваше внимание!