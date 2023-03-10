Серьёзно и ответственно отношусь к работе!
Моё кредо по жизни!
Мысли ведут к чувствам. Чувства ведут к действиям! Действия ведут к результату. Хотите результат ? Тогда вы по адресу.
Здравствуйте ! Меня зовут Богдан, я фрилансер.
Образованный, пунктуальный , имею колоссальный опыт в редактировании и написании текстов различной тематики .
Владею в совершенстве,такими языками:
(Английский)
(Украинский)
(Русский)
Я творческий и мотивированый человек. Два высших образования .
Готов быстро и качественно выполнить работу.
Я за долгосрочное сотрудничество!
Благодарю за ваше внимание!
Портфолио
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