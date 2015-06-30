Bontch

Бондаренко Bontch

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

- Тестирование Web, Desktop, WinMobile приложений, кросс-браузерность, юзабилити.

- Подготовка тестовой документации, отчетов.

- Работа с Bug Tracking System.

- Работа с системой контроля версий.

- Работа с VMware

Личные качества:

ответственность, коммуникабельность, умение работать в команде, склонность к анализу, целеустремленность, быстро обучаюсь.