- Тестирование Web, Desktop, WinMobile приложений, кросс-браузерность, юзабилити.
- Подготовка тестовой документации, отчетов.
- Работа с Bug Tracking System.
- Работа с системой контроля версий.
- Работа с VMware
Личные качества:
ответственность, коммуникабельность, умение работать в команде, склонность к анализу, целеустремленность, быстро обучаюсь.
Портфолио
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