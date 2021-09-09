Меня зовут Антон. В музыкальной и звукорежессерской сфере более 15 лет. В коммерцию подался не давно. По этому собираю портфолио.
К вашим услугам:
- Изготовление джинглов, коммерческих объявлений, аудиорекламы;
- Игровой диктор;
- Тюнинг вокала;
- Сведение и мастеринг;
Так же в рубрике "ЭЭЭЭЭксперименты дома":
Вы просто записываете на диктофон своего телефона ваше исполнение и присылаете мне, а я делаю из него музыкальный трек.
ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ:
1. Наденьте любые наушники. Из любого устройства ( плеера, компьютера , второго телефона) включите ту любимую песню (или минус) которую планируете спеть и записать.
2. Включите запись на диктофоне телефона и спойте всю песню в абсолютной тишине, слушая через наушники минус. Обратите внимание на тот факт , чтобы при записи не было музыки, посторонних шумов , телефон или диктофон не держите в руке( во избежание шуршания во время записи). Лучше положить его на стол. Пишите голос в ПОЛНОЙ ТИШИНЕ !
3. Вы можете сделать множество дублей пока не получится записать качественно без ошибок. Даже если вы поете не попадая в ноты, то можно применить к такому треку тюнинг вокала (оплачивается отдельно) - с его помощью все фальшивые ноты будут исправлены.
4. После записи отправьте сохраненный музыкальный файл одного ТОЛЬКО ВАШЕГО ГОЛОСА без музыки и шумов. И второй файл - саму фонограмму ( МИНУСОВКУ )
Я сделаю профессиональную обработку голоса, компресссию , добавлю эффекты и в конце - сведение с основной фонограммой.
Цены обговариваются индивидуально.
Портфолио
- Пожарная Команда80 просмотров
- ANTOH_IN - Я у мамы репер84 просмотра
- Реклама для радио.85 просмотров
- Заряница - Девчата86 просмотров
- Сергей Лаптев - Ревную88 просмотров
- Демо - пример190 просмотров