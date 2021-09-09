Работа со звуком. Обязательно что-то с Вами придумаем!)

Меня зовут Антон. В музыкальной и звукорежессерской сфере более 15 лет. В коммерцию подался не давно. По этому собираю портфолио.

К вашим услугам:

- Изготовление джинглов, коммерческих объявлений, аудиорекламы;

- Игровой диктор;

- Тюнинг вокала;

- Сведение и мастеринг;

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Вы просто записываете на диктофон своего телефона ваше исполнение и присылаете мне, а я делаю из него музыкальный трек.

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

1. Наденьте любые наушники. Из любого устройства ( плеера, компьютера , второго телефона) включите ту любимую песню (или минус) которую планируете спеть и записать.

2. Включите запись на диктофоне телефона и спойте всю песню в абсолютной тишине, слушая через наушники минус. Обратите внимание на тот факт , чтобы при записи не было музыки, посторонних шумов , телефон или диктофон не держите в руке( во избежание шуршания во время записи). Лучше положить его на стол. Пишите голос в ПОЛНОЙ ТИШИНЕ !

3. Вы можете сделать множество дублей пока не получится записать качественно без ошибок. Даже если вы поете не попадая в ноты, то можно применить к такому треку тюнинг вокала (оплачивается отдельно) - с его помощью все фальшивые ноты будут исправлены.

4. После записи отправьте сохраненный музыкальный файл одного ТОЛЬКО ВАШЕГО ГОЛОСА без музыки и шумов. И второй файл - саму фонограмму ( МИНУСОВКУ )

Я сделаю профессиональную обработку голоса, компресссию , добавлю эффекты и в конце - сведение с основной фонограммой.

Цены обговариваются индивидуально.

https://vk.com/antoh_in