Bosburatos421

Андрей Радченко Bosburatos421Bosburatos421
34 годаУкраина/Путивль
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Копирайтер - фрилансер. Мастер своего дела.
Пишу грамотные, уникальные, интересные, читабельные тексты. Имею достаточный опыт в написании авторских статей.
Написание, адаптация, редоктирование текстов разных форм и стилей. Свободно владею русским, украинским, английским языками. Уверенный пользователь ПК.
Способный к обучению,целеустремленный,умею работать на результат и в сжатые сроки, имею аналитический склад ума.
Буду рад сотрудничеству.