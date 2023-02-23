Bosburatos421

Копирайтер - фрилансер. Мастер своего дела.

Пишу грамотные, уникальные, интересные, читабельные тексты. Имею достаточный опыт в написании авторских статей.

Написание, адаптация, редоктирование текстов разных форм и стилей. Свободно владею русским, украинским, английским языками. Уверенный пользователь ПК.

Способный к обучению,целеустремленный,умею работать на результат и в сжатые сроки, имею аналитический склад ума.

Буду рад сотрудничеству.