Помогу найти изображение под Ваши нужды. Все категории. Кроме адалта. 5 руб.
Здравствуйте!
919 x 606 (0.6 MP) наибольшее.422 x 640 (0.3 MP)наименьшее
768 x 507 (0.4 MP) в основном. Для Web годится.
Порядка 500 000 изображений.
Начало тут: Контакт листы
Ищу по ключевикам на английском,либо,по похожему.
Resize +30-50% ,удаление шума.
Предметка PSD+маска слоя,также имеется.Но это уже 5+++
С уважением.
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Портфолио
- Помогу найти изображение под Ваши нужды.5 руб.106 просмотров