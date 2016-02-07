Помогу найти изображение под Ваши нужды. Все категории. Кроме адалта. 5 руб.

Здравствуйте!

919 x 606 (0.6 MP) наибольшее.422 x 640 (0.3 MP)наименьшее

768 x 507 (0.4 MP) в основном. Для Web годится.

Порядка 500 000 изображений.

Начало тут: Контакт листы

Ищу по ключевикам на английском,либо,по похожему.

Resize +30-50% ,удаление шума.

Предметка PSD+маска слоя,также имеется.Но это уже 5+++

С уважением.