Ищу работу соавтора художественных или публицистических текстов, редактора, корректора, переводчика.
Функциональные обязанности:
- Помощь с написанием художественных и публицистических материалов (предпочитаемые темы: история, политика, социум, военное дело, естественные науки);
- Проверка текстов на грамотность изложения мыслей, на лёгкость для восприятия, а также на соответствие изложенного материала фактам;
- Поиск и исправление ошибок орфографического, грамматического и стилистического характера;
- Перевод текстов с русского, украинского, английского языков на любой другой из этих трёх языков.
Опыт работы:
В июне 2013, июне 2014 и июне 2015 гг. проходил производственную практику в печатном органе Министерства обороны Украины "Військо України" ("Войско Украины").
Достижения:
- в 2013 году подготовил для "Війська України" биографический очерк о генерал-майоре Иване Шепетове.
- в 2014 году интервьюировал раненных на фронте бойцов, принимал участие в творческом оформлении и корректуре интервью для публикации в журнале "Військо України".
Образование:
2012-2016 гг, Национальный авиационный университет (г. Киев), Институт международных отношений, кафедра журналистики, специальность "журналистика", диплом бакалавра. Планирую в будущем получить диплом магистра.
Тема дипломной работы: "Особливості формування інформаційного образу України в Інтернет-просторі Росії" ("Особенности формирования информационного образа Украины в Интернет-пространстве России").
Профессиональные качества:
- Высокий уровень языковой грамотности, умение находить и исправлять ошибки.
- Высокая скорость чтения и усвоения прочитанного материала.
- Владею русским, украинским и английским языками. Уровень знания английского языка - С1 (свободно общаюсь с иностранцами, читаю и создаю тексты на английском).
- Уровень компьютерной грамотности - базовый.
Личные качества:
- эрудированность;
- креативность;
- инициативность;
- отзывчивость;
- аналитические способности;
- стремление выполнить любую работу как можно лучше.
Дополнительная информация:
- готов к ненормированному рабочему дню;
- работать предпочитаю из дому, ездить на место работы могу лишь в том случае, если оно в Киеве, Ирпене, Буче, Гостомеле;
- переезд в другой город на временное или постоянное жительство не рассматриваю;
- хобби: графика и дизайн, политическая аналитика;
- вредных привычек не имею.