Соавтор, редактор, корректор, переводчик

Ищу работу соавтора художественных или публицистических текстов, редактора, корректора, переводчика.

Функциональные обязанности:

- Помощь с написанием художественных и публицистических материалов (предпочитаемые темы: история, политика, социум, военное дело, естественные науки);

- Проверка текстов на грамотность изложения мыслей, на лёгкость для восприятия, а также на соответствие изложенного материала фактам;

- Поиск и исправление ошибок орфографического, грамматического и стилистического характера;

- Перевод текстов с русского, украинского, английского языков на любой другой из этих трёх языков.

Опыт работы:

В июне 2013, июне 2014 и июне 2015 гг. проходил производственную практику в печатном органе Министерства обороны Украины "Військо України" ("Войско Украины").

Достижения:

- в 2013 году подготовил для "Війська України" биографический очерк о генерал-майоре Иване Шепетове.

- в 2014 году интервьюировал раненных на фронте бойцов, принимал участие в творческом оформлении и корректуре интервью для публикации в журнале "Військо України".

Образование:

2012-2016 гг, Национальный авиационный университет (г. Киев), Институт международных отношений, кафедра журналистики, специальность "журналистика", диплом бакалавра. Планирую в будущем получить диплом магистра.

Тема дипломной работы: "Особливості формування інформаційного образу України в Інтернет-просторі Росії" ("Особенности формирования информационного образа Украины в Интернет-пространстве России").

Профессиональные качества:

- Высокий уровень языковой грамотности, умение находить и исправлять ошибки.

- Высокая скорость чтения и усвоения прочитанного материала.

- Владею русским, украинским и английским языками. Уровень знания английского языка - С1 (свободно общаюсь с иностранцами, читаю и создаю тексты на английском).

- Уровень компьютерной грамотности - базовый.

Личные качества:

- эрудированность;

- креативность;

- инициативность;

- отзывчивость;

- аналитические способности;

- стремление выполнить любую работу как можно лучше.

Дополнительная информация:

- готов к ненормированному рабочему дню;

- работать предпочитаю из дому, ездить на место работы могу лишь в том случае, если оно в Киеве, Ирпене, Буче, Гостомеле;

- переезд в другой город на временное или постоянное жительство не рассматриваю;

- хобби: графика и дизайн, политическая аналитика;

- вредных привычек не имею.