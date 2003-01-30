Я программист, занимаюсь созданием и продвижением, а также переделкой и ведением сайтов!
К работе отношусь ответственно, и серьезно, в процессе выполнения даю отчет о проделанной работе, любые вопросы и решения обсуждаем с заказчиком, к клиентам отношусь с уважением.
А ещё, я помогаю своим клиентам и высказываю идеи по улучшению проекта. Я специалист, которому можно доверять, более 98 клиентов уже проверили и получили желаемый результат!
8 моих преимуществ
- Я подтвердил паспорт на двух фрилансах
- Выполню работу в срок
- Работаю только над вашим проектом, а не сразу над 50
- Не увеличиваю стоимость во время сотрудничества
- Помогаю и консультирую
- Делаю по вашим пожеланиям и предлагаю свои идеи
- 7 дней в неделю на связи
- Приступлю к работе сегодня
Если вам нужен специалист, который поможет вам с проектом или вы хотите эксклюзивного похода.
Тогда звоните или пишите в чат, отвечу в течение 5-30 минут.