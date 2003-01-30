WEB-разработчик

Я программист, занимаюсь созданием и продвижением, а также переделкой и ведением сайтов!



К работе отношусь ответственно, и серьезно, в процессе выполнения даю отчет о проделанной работе, любые вопросы и решения обсуждаем с заказчиком, к клиентам отношусь с уважением.



А ещё, я помогаю своим клиентам и высказываю идеи по улучшению проекта. Я специалист, которому можно доверять, более 98 клиентов уже проверили и получили желаемый результат!



8 моих преимуществ

- Я подтвердил паспорт на двух фрилансах

- Выполню работу в срок

- Работаю только над вашим проектом, а не сразу над 50

- Не увеличиваю стоимость во время сотрудничества

- Помогаю и консультирую

- Делаю по вашим пожеланиям и предлагаю свои идеи

- 7 дней в неделю на связи

- Приступлю к работе сегодня



Если вам нужен специалист, который поможет вам с проектом или вы хотите эксклюзивного похода.



Тогда звоните или пишите в чат, отвечу в течение 5-30 минут.