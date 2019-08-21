Быстро, дёшево, но самое главное - качественно!

Владею языками программирования C#, C++, backend PHP + MySQL, backend JavaScript, а также HTML.

Сделаю быстро и дёшево, но самое главное - качественно. Вы останетесь довольны результатом - это основная задача.

Опыт в данной сфере - более 5 лет, но в фрилансе я последние 2 года. Работал чаще напрямую, оттого и небольшое на данный момент портфолио.

Портфолио можно увидеть здесь: https://kwork.ru/user/butterdevelop

Уверен, я Вас не разочарую.

Обращайтесь :)