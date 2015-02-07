Высшее профессиональное техническое образование на кафедре Энергетических установок по специальности Энергомашиностроение, Магистратура, строительного факультета, кафедры вычислительной техники и строительной механики, специальности промышленное и гражданское строительство. Опыт работы в должности Инженера-конструктора, инженера по неразрушающему контролю и диагностики. Умение работать с ПК на высоком уровне, знание английского языка, в том числе и технического, но имеются проблемы с устной речью из за нехватки опыта в данной области. Готов рассмотреть любые предложения по удаленной работе, в связи с малой загруженностью на основной.