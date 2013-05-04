Основная задача любого бизнеса - увеличение прибыли, увеличение количества клиентов а так же доли рынка. С точки зрения дизайна, этого можно добиться за счет более творческого и креативного подхода к бизнесу, более отлаженной системы визуальных коммуникаций. Компания, уделяющая этому внимание, сделает уверенный рывок вперед, оставив конкурентов далеко позади!
Изучив сегмент рынка, потенциальных конкурентов, их плюсы и минусы можно разработать принципиально новую
стратегию развития компании средствами дизайна.
Для того, чтобы выделяться в сфере айдентики, компании необходимо не просто изменение позиционирования а отстранение от всех существующих конкурентов. Такой подход позволит в совокупности быть ярче, быстрее, коммуникабельней и сильнее на рынке!
Примерный тайминг работы:
- заполнение брифа
- изучение рынка, целевой аудитории, конкурентов
- макетирование вариантов дизайна
- оценка вариантов заказчиком
- утверждение выбранного варианта
Владение графическими пакетами:
- Adobe Illustrator (высокий уровень)
- Adobe Photoshop (средний уровень)
- Adobe After Effects (начальный уровень)
- Adobe InDesign (начальный уровень)
- 3ds Max (средний уровень)
- Cinema 4D (начальный уровень)
Спасибо за внимание!