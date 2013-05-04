Я не рисую красивые картинки, я делаю дизайн, приносящий компании прибыль!

Основная задача любого бизнеса - увеличение прибыли, увеличение количества клиентов а так же доли рынка. С точки зрения дизайна, этого можно добиться за счет более творческого и креативного подхода к бизнесу, более отлаженной системы визуальных коммуникаций. Компания, уделяющая этому внимание, сделает уверенный рывок вперед, оставив конкурентов далеко позади!

Изучив сегмент рынка, потенциальных конкурентов, их плюсы и минусы можно разработать принципиально новую

стратегию развития компании средствами дизайна.

Для того, чтобы выделяться в сфере айдентики, компании необходимо не просто изменение позиционирования а отстранение от всех существующих конкурентов. Такой подход позволит в совокупности быть ярче, быстрее, коммуникабельней и сильнее на рынке!

Примерный тайминг работы:

- заполнение брифа

- изучение рынка, целевой аудитории, конкурентов

- макетирование вариантов дизайна

- оценка вариантов заказчиком

- утверждение выбранного варианта

Владение графическими пакетами:

- Adobe Illustrator (высокий уровень)

- Adobe Photoshop (средний уровень)

- Adobe After Effects (начальный уровень)

- Adobe InDesign (начальный уровень)

- 3ds Max (средний уровень)

- Cinema 4D (начальный уровень)

Спасибо за внимание!