Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Здравствуйте, уважаемые заказчики! Не обладаю огромным портфолио, не могу назвать себя специалистом высочайшего уровня, но занимаюсь веб-дизайном уже более 6 лет. К делу отношусь ответственно, никогда не оставлю заказчика без того, чего он хочет увидеть. Буду рад любым заказам. Готов выполнять любые посильные мне задачи и очень постараюсь
Вас не разочаровать. Обращайтесь!)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Администрирование сайта www.rmelt.ru187 просмотров
- Администрирование сайта www.rmelt.ru153 просмотра
- Упаковка для герметика ТМ "Master Proof"106 просмотров
- Купон мероприятия "Linkin Park Afterparty"117 просмотров
- Баннеры для товаров ТМ "ТехноНиколь"118 просмотров