Разработка сайтов под ключ
Предлагаю разработку сайтов под ключ:
- Составление и согласование технического задания.
- Подготовка макетов страниц, в том числе адаптивных, в объеме, указанном в ТЗ.
- Разработка SEO-оптимизированного контента.
- CODING.
- Размещение на платформе, доступной для публичного просмотра.
- Принятие работы заказчиком.
его продвижению в поисковых агентах.
Портфолио
- Редактирование бесплатной темы WordPress141 просмотр
- Редизайн СТО Газель + код119 просмотров
- Прикидка дизайна502 просмотра
- Сайт для СТО Газель615 просмотров