CORRECTOR86

Александр CORRECTOR86

 
37 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов под ключ

Предлагаю разработку сайтов под ключ:

  • Составление и согласование технического задания.
  • Подготовка макетов страниц, в том числе адаптивных, в объеме, указанном в ТЗ.
  • Разработка SEO-оптимизированного контента.
  • CODING.
  • Размещение на платформе, доступной для публичного просмотра.
  • Принятие работы заказчиком.
За дополнительную плату предлагаю услуги по размещению сайта на хостинге и

его продвижению в поисковых агентах.

Портфолио