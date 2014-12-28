Здравствуйте уважаемые программисты. Имеется скрипт сайта. Сайт несложный. Его нужно переделать в мобильное приложение apk. Жду Ваших приложений. Цену хочу услышать от Вас. Бюджет не велик
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
10 лет назад
Здравствуйте уважаемые программисты. Имеется скрипт сайта. Сайт несложный. Его нужно переделать в мобильное приложение apk. Жду Ваших приложений. Цену хочу услышать от Вас. Бюджет не велик
Нужен специалист по CakePHP. Нужно исправить некоторые неполадки на сайте. Также понадобиться добавить платежные системы. В букмекерской конторе перестали работать ставки. Некоторые функции в админ панели тоже перестали работать