Cakephp

Сергей Cakephp

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Переделка сайта в приложение apk

    Здравствуйте уважаемые программисты. Имеется скрипт сайта. Сайт несложный. Его нужно переделать в мобильное приложение apk. Жду Ваших приложений. Цену хочу услышать от Вас. Бюджет не велик

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Специалист CakePHP

    Нужен специалист по CakePHP. Нужно исправить некоторые неполадки на сайте. Также понадобиться добавить платежные системы. В букмекерской конторе перестали работать ставки. Некоторые функции в админ панели тоже перестали работать

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад