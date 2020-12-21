Графический дизайнер

В 2016 закончила Кемеровский государственный институт культуры по специальности графический дизайн.

Профессионально работаю на графическом планшете, владею академическим рисунком, графикой, компьютерной графикой.

Отличное знание: CorelDRAW; Adobe Photoshop; Adobe In design; Paint tool SAI; Adobe Illustrator

Увлекаюсь разработкой концепт-артов, комиксов, иллюстраций.

Занимаюсь практикой в области графического дизайна, начиная с разработки логотипа и заканчивая фирменным стилем, макетов визиток, открыток, календарей.