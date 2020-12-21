Графический дизайнер
В 2016 закончила Кемеровский государственный институт культуры по специальности графический дизайн.
Профессионально работаю на графическом планшете, владею академическим рисунком, графикой, компьютерной графикой.
Отличное знание: CorelDRAW; Adobe Photoshop; Adobe In design; Paint tool SAI; Adobe Illustrator
Увлекаюсь разработкой концепт-артов, комиксов, иллюстраций.
Занимаюсь практикой в области графического дизайна, начиная с разработки логотипа и заканчивая фирменным стилем, макетов визиток, открыток, календарей.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Смайлы и саб иконки для Twitch канала42 просмотра
- Смайлы и саб иконки для Twitch канала57 просмотров
- Смайлы и саб иконки для Twitch канала46 просмотров
- Смайлы и саб иконки для Twitch канала64 просмотра
- Смайлы и саб иконки для Twitch канала57 просмотров
- Смайлы и саб иконки для Twitch канала53 просмотра
- Смайлы и саб иконки для Twitch канала56 просмотров
- Смайлы и саб иконки для Twitch канала28 просмотров
- Визитка "стяжка пола в Туле"42 просмотра
- Визитка "Салон красоты Ани"41 просмотр
- Визитка "ресторан Цзинь"34 просмотра
- Разработка 3х концепций сувенирной продукции №340 просмотров