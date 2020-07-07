Вода точит камень не силой, а частым падением.

Уверенный junior-разработчик. Основной язык работы - Пайтон. Имею опыт создания сайтов на DJango,легко ориентируюсь в конфигурации и верстаю. Создал несколько декстопных приложений с различными API(гугл таблицы,яндекс кассы,вебмани,облачные сервисы и т.д.) и интерфейсом Kivy Python. Участвовал в создании телеграм ботов нескольких магазинов. Корректировал нейронные сети по распознаванию капчи. Пользуюсь несколькими собственными парсерами.