Исполнительный и ответственный контент-менеджер
- Хорошее знание русского языка;
- Отлично поставленный слог;
- Умение быстро ориентироваться в большом потоке информации;
- Владение компьютером на уровне "Продвинутый пользователь";
- Опыт наполнения сайта контентом;
- Творческое и креативное мышление;
- Опыт работы в различных CMS, преимущественно в Joomla!
- Хорошее знание Microsoft Word, Microsoft Excel;
- Хорошее знание Adobe Photoshop;
- Хорошее знание спецификации HTML 4.01 и CSS 2.1;
- Базовые знания особенностей HTML 5 и CSS 3;
- Знание особенностей грамотного размещения статей и наполнения интерне-магазина;
- Большой опыт работы с программами 1С: Торговля и Склад 7.7 и 1С: Предприятие 8.
Действие аккаунта приостановлено!