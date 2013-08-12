Исполнительный и ответственный контент-менеджер

- Хорошее знание русского языка;

- Отлично поставленный слог;

- Умение быстро ориентироваться в большом потоке информации;

- Владение компьютером на уровне "Продвинутый пользователь";

- Опыт наполнения сайта контентом;

- Творческое и креативное мышление;

- Опыт работы в различных CMS, преимущественно в Joomla!

- Хорошее знание Microsoft Word, Microsoft Excel;

- Хорошее знание Adobe Photoshop;

- Хорошее знание спецификации HTML 4.01 и CSS 2.1;

- Базовые знания особенностей HTML 5 и CSS 3;

- Знание особенностей грамотного размещения статей и наполнения интерне-магазина;

- Большой опыт работы с программами 1С: Торговля и Склад 7.7 и 1С: Предприятие 8.