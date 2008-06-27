Основные знания - PHP4/PHP5;
- опыт работы с библиотекой Smatry;
- MySQL (PHPMyAdmin, язык SQL, проектирование БД);
- Oracle (SQL, проектирование БД, администрирование)
- HTML, CSS
С 2005 года занимаюсь администрированием,поддержкой и доработкой (под нужды пользователей) форума IPB.
КОНТАКТЫ
Электронная почта: [email protected]
Телефон (моб): 8-910-401-58-93
ICQ: 169-646-337 - (очень редко но застать можно)
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