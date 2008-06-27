Основные знания - PHP4/PHP5;

- опыт работы с библиотекой Smatry;

- MySQL (PHPMyAdmin, язык SQL, проектирование БД);

- Oracle (SQL, проектирование БД, администрирование)

- HTML, CSS

С 2005 года занимаюсь администрированием,поддержкой и доработкой (под нужды пользователей) форума IPB.

КОНТАКТЫ

Электронная почта: [email protected]

Телефон (моб): 8-910-401-58-93

ICQ: 169-646-337 - (очень редко но застать можно)