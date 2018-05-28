Charli_Sagichev

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Меня зовут Чарли Сагичев.

Я специалист в интернет-рекламе в Рекламной Сети Яндекса (Яндекс Директ)

Прошел обучение у лучших специалистов-практиков. Занят исключительно настройкой рекламных компаний в Рекламных Сетях Яндекса. Потому,что считаю этот вид рекламы более эффективной и менее затратной!

Принципы моей работы :

---- Я убежден, что нельзя продавать «кота в мешке», и прежде, чем заключать сделку, я должен убедиться, смогу ли быть полезен вашему проекту. Для этого я предлагаю бесплатный аудит. Это всесторонний анализ вашего сайта и рекламы (если она есть), и рекомендации по улучшению.

---- Лучше делать что-то одно, но качественно.

Поэтому, я специализируюсь на Рекламной Сети Яндекса (РСЯ). Так я могу выдать максимальное качество в рамках одного рекламного канала.

---- Долгосрочные отношения с клиентами

Я всегда работаю на качество, а не на количество. Поэтому для меня важнее, взять проект - и вывести его на максимальный результат.Мне приятнее работать с постоянными клиентами, нежели искать новых. Поэтому, качество услуг и длительные отношения для меня в приоритете.

С уважением Чарли Сагичев