Художник, графический дизайнер
Студентка специальности графического дизайна, работаю в таких программах как Photoshop, llustrator, Krita. Рисую портреты, разрабатываю индивидуальные логотипы. Рекомендую заглянуть в творческий аккаунт инстаграмм с моими работами @che.angeli или получить портрет на https://www.fiverr.com/share/pd4NzZ
Портфолио
- Стикеры акулы126 просмотров
- Стикеры мишек130 просмотров
- Парень115 просмотров
- Портрет177 просмотров
- Your Broccoli81 просмотр
- Портрет в графическом редакторе Krita119 просмотров
- Некоторые примеры работ173 просмотра