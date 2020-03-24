Художник, графический дизайнер

Студентка специальности графического дизайна, работаю в таких программах как Photoshop, llustrator, Krita. Рисую портреты, разрабатываю индивидуальные логотипы. Рекомендую заглянуть в творческий аккаунт инстаграмм с моими работами @che.angeli или получить портрет на https://www.fiverr.com/share/pd4NzZ