CheAngeli

Ангелина CheAngeli

 
24 годаУкраина/Старобельск
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Художник, графический дизайнер

Студентка специальности графического дизайна,  работаю в таких программах как  Photoshop, llustrator, Krita. Рисую портреты, разрабатываю индивидуальные логотипы. Рекомендую заглянуть в творческий аккаунт  инстаграмм с моими работами @che.angeli или получить портрет на https://www.fiverr.com/share/pd4NzZ

Photoshop
Портфолио