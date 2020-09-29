CG Artist

Более 15 работаю в области компьютерной графики. Работал в телевидении на различных телеканалах, в должности специалиста компьютерной графики. Внимательно отношусь к пожеланиям клиентов. Главное что бы техническое задание было сформулировано достаточно подробно, если есть трудности в описании готов в индивидуальной беседе выяснить специфику вашего задания. Работаю как с 2d так и 3d графикой использую в работе современные спедства для производства видео контента. Буду рад помочь Вам в продвижении вашего продукта или услуг в виртуальном пространстве или изготовлении рекламы!