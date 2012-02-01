Удаленныйпереводчик[table]
Имя:
Кристина Субботина
Телефон:
8 (916) 2876732
E-mail:
[/table] Общаяинформация[table]
Проживание:
Серпухов
Место работы:
Серпухов
Заработная плата:
По договоренности
Занятость:
Удаленная работа / на дому
Образование:
Высшее
Опыт работы:
3 года
Гражданство:
Россия
Пол:
Женский
Возраст:
24 года (26 июня 1990)
Семейное положение:
Состою в браке, детей нет
[/table] Опытработы
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Период работы:
10.2013 - по настоящее время
Должность:
Учитель английского языка
Компания:
МОУ СОШ №10
Обязанности:
Обучение детей младшего, среднего и старшего школьного возраста.
Период работы:
04.2013 - 09.2014
Должность:
Удаленный переводчик
Обязанности:
Перевод статей с английского на русский и с русского на английский для журнала.
Период работы:
02.2012-06.2012
Должность:
Секретарь
Компания:
Sulzer Chemtech LLC
Обязанности:
Образование
Образование:
Высшее
Окончание:
2016 год
Учебное заведение:
Институт информационных технологий и управления
Факультет:
Первод и переводоведение
Специальность:
Переводчик английского и немецкого языков
Образование:
Высшее
Окончание:
2013 год
Учебное заведение:
Национальный институт имени Екатерины Великой
Факультет:
Иностранных языков
Специальность:
Учитель, переводчик
Навыкии умения
Иностранные языки:
Английский (Свободный), Немецкий (Разговорный)
Водительские права:
Категория B
Владение компьютером:
Уверенный пользователь
Навыки и умения:
Коммуникабельность, выполнение работ в срок, качество, профессионализм
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