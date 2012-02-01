Переводчик

Удаленныйпереводчик[table]

Имя:

Кристина Субботина

Телефон:

8 (916) 2876732

E-mail:

[email protected]

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Проживание:

Серпухов

Место работы:

Серпухов

Заработная плата:

По договоренности

Занятость:

Удаленная работа / на дому

Образование:

Высшее

Опыт работы:

3 года

Гражданство:

Россия

Пол:

Женский

Возраст:

24 года (26 июня 1990)

Семейное положение:

Состою в браке, детей нет

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Период работы:

10.2013 - по настоящее время

Должность:

Учитель английского языка

Компания:

МОУ СОШ №10

Обязанности:

Обучение детей младшего, среднего и старшего школьного возраста.

Период работы:

04.2013 - 09.2014

Должность:

Удаленный переводчик

Обязанности:

Перевод статей с английского на русский и с русского на английский для журнала.

Период работы:

02.2012-06.2012

Должность:

Секретарь

Компания:

Sulzer Chemtech LLC

Обязанности:

Образование

Образование:

Высшее

Окончание:

2016 год

Учебное заведение:

Институт информационных технологий и управления

Факультет:

Первод и переводоведение

Специальность:

Переводчик английского и немецкого языков

Образование:

Высшее

Окончание:

2013 год

Учебное заведение:

Национальный институт имени Екатерины Великой

Факультет:

Иностранных языков

Специальность:

Учитель, переводчик

Навыкии умения

Иностранные языки:

Английский (Свободный), Немецкий (Разговорный)

Водительские права:

Категория B

Владение компьютером:

Уверенный пользователь

Навыки и умения:

Коммуникабельность, выполнение работ в срок, качество, профессионализм

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