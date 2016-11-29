Разработка сайтов, дизайн (web и полиграфия), верстка. Высокое качество.
Опытный специалист с большим опытом работы в области разработки сайтов, front-end, верстки как web, так и полиграфической. Работаю в команде с талантливым профессиональным дизайнером, с профильным высшим образованием.
Ответственный, обязательный, быстро и легко обучаемый, любознательный, активный, грамотный, не конфликтный, адекватный. Умею расставлять приоритеты. Целеустремленный, разносторонне развитый.
Постоянно совершенствую навыки, обучаюсь и развиваюсь. Легко адаптируюсь и подстраиваюсь.
Занимаюсь спортом. Увлекаюсь музыкой. Люблю готовить еду. Без вредных привычек.
Женат. Есть дети.
Хочу работать и зарабатывать.
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