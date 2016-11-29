Разработка сайтов, дизайн (web и полиграфия), верстка. Высокое качество.

Опытный специалист с большим опытом работы в области разработки сайтов, front-end, верстки как web, так и полиграфической. Работаю в команде с талантливым профессиональным дизайнером, с профильным высшим образованием.

Ответственный, обязательный, быстро и легко обучаемый, любознательный, активный, грамотный, не конфликтный, адекватный. Умею расставлять приоритеты. Целеустремленный, разносторонне развитый.

Постоянно совершенствую навыки, обучаюсь и развиваюсь. Легко адаптируюсь и подстраиваюсь.

Занимаюсь спортом. Увлекаюсь музыкой. Люблю готовить еду. Без вредных привычек.

Женат. Есть дети.

Хочу работать и зарабатывать.