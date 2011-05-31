Большой опыт работы в проектах по автоматизации бизнеса (автоматизация всех бизнес процессов, консалтинг, CRM, ERP).

Имею опыт разработки билетных систем контроля.

Большой опыт работы в проектах связанных с защитой информации. Проверка сайтов, порталов, скриптов, ПК, LAN, серверов на наличие уязвимостей, багов, возможности несанкционированного внедрения со стороны ВЗЛОМЩИКА, т.е. сервер будут "щупать" опытный хакеры на уязимость извне, со стороны нападающего. Поэтому эта услуга так популярна.

Реализация любых IT-проектов от типовых решений до эксклюзивных корпаративных решений.

Создание web-ресурсов любой сложности с реализацией самых сложных алгоритмов.

Создание автообновляемых сайтов.

Качественная раскрутка интернет-проектов, оптимизация текста и кода под поисковые системы. Вывод сайта под заданные ключевые слова в ТОП. Регистрация сайта в большом количестве только качественных каталогов, размещение статей на посещаемых ресурсах, проведение pr-компаний, охват баннерной рекламой всего мира, и т.д.

Программирую на: Assembler, Delphi (+ API)/Pascal, C/C++/C#, Java

Под web: asp, perl, php, ajax, javascript

Базы данных: MySql, MsSql, MiniSQL, SQLLite, Oracle, PostgreSql, Interbase, FireBird, FoxPro

Оказываю качественную контент и копирайтинг -поддержку.

Есть в подчинении копирайтер-профессионал, с 4я высшими образованиями и ученой степенью.