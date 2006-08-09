Контактная информация:

Фамилия, имя, отчество: Червяков Алексей Владимирович

Фамилия, имя, отчество (en): Alexei V. Tchervjakov

Дата рождения: 1972-1-22

Пол: Мужской

Моб. телефон: 89162848325

E-mail: [email protected]

Гражданство: Россия

Регион проживания: Москва и Московская область

Город: Краснознаменск

________________________________________

Цель

Область деятельности: Информационные технологии

Предполагаемая должность: Программист, технический писатель, системный администратор

Ожидаемый уровень дохода: 700 USD в месяц

График работы: работа по совместительству, сменная работа, удаленная работа

Ваши пожелания к новой работе: Интересная, творческая, хорошо оплачиваемая работа, которая позволит мне реализовать весь мой потенциал

Ваши долгосрочные карьерные планы: Совершенствование профессионального уровня, переход на работу с полной занятостью.

________________________________________

Образование

Уровень образования: Два и более высш.образований

Основное образование:

Август/1989 - Июнь/1994 Военная Инженерная Космическая Академия имени А.Ф. Можайского Факультет радиоэлектроники

Инженер по эксплуатации электронной техники

Октябрь/2001 - Июнь/2005 Комсомольский-на-Амуре Государственный Технический Универсистет Факультет компьютеоных технологий

Инженер по специальности "Программное обемпечение вычислительной техники и автоматизированых систем"

Дополнительное образование:

2000 год, 6 месяцев - Модификация и ремонт IBM PC

________________________________________

Профессиональный опыт

Сведения о трудовой деятельности:

Июнь/1994 - Июнь/2006 Вооруженные Силы РФ - Вооруженные Силы РФ

Военнослужащий

Эксплуатация электронной и компьютерной техники, сопровождение и доработка программного обеспечения оформление технической документации

Июнь/2004 - Январь/2006 Спортивный комитет администрации муниципального образования Солнечный район Хабаровского края - Орган местного самоуправления

Программист-системный администратор (по совместительству)

Поддержка небольшой локальной сети, написание прикладных программ, консультация пользователей

Владение иностранными языками:

Английский - читаю со словарем

Навыки работы с компьютером, оргтехникой, программным обеспечением: На уровне квалифицированного пользователя в системе Windows 95-XP

Обладаюнавыками работы со следующими программными продуктами и средами разработки: Borland Builder, Visual C++, Visual Basic, Visual Basic for Application, PHP, MySQL, Apache, MS Office, MS Visio, AutoCAD, BPWin и др.