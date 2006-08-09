Контактная информация:
Фамилия, имя, отчество: Червяков Алексей Владимирович
Фамилия, имя, отчество (en): Alexei V. Tchervjakov
Дата рождения: 1972-1-22
Пол: Мужской
Моб. телефон: 89162848325
E-mail: [email protected]
Гражданство: Россия
Регион проживания: Москва и Московская область
Город: Краснознаменск
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Цель
Область деятельности: Информационные технологии
Предполагаемая должность: Программист, технический писатель, системный администратор
Ожидаемый уровень дохода: 700 USD в месяц
График работы: работа по совместительству, сменная работа, удаленная работа
Ваши пожелания к новой работе: Интересная, творческая, хорошо оплачиваемая работа, которая позволит мне реализовать весь мой потенциал
Ваши долгосрочные карьерные планы: Совершенствование профессионального уровня, переход на работу с полной занятостью.
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Образование
Уровень образования: Два и более высш.образований
Основное образование:
Август/1989 - Июнь/1994 Военная Инженерная Космическая Академия имени А.Ф. Можайского Факультет радиоэлектроники
Инженер по эксплуатации электронной техники
Октябрь/2001 - Июнь/2005 Комсомольский-на-Амуре Государственный Технический Универсистет Факультет компьютеоных технологий
Инженер по специальности "Программное обемпечение вычислительной техники и автоматизированых систем"
Дополнительное образование:
2000 год, 6 месяцев - Модификация и ремонт IBM PC
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Профессиональный опыт
Сведения о трудовой деятельности:
Июнь/1994 - Июнь/2006 Вооруженные Силы РФ - Вооруженные Силы РФ
Военнослужащий
Эксплуатация электронной и компьютерной техники, сопровождение и доработка программного обеспечения оформление технической документации
Июнь/2004 - Январь/2006 Спортивный комитет администрации муниципального образования Солнечный район Хабаровского края - Орган местного самоуправления
Программист-системный администратор (по совместительству)
Поддержка небольшой локальной сети, написание прикладных программ, консультация пользователей
Владение иностранными языками:
Английский - читаю со словарем
Навыки работы с компьютером, оргтехникой, программным обеспечением: На уровне квалифицированного пользователя в системе Windows 95-XP
Обладаюнавыками работы со следующими программными продуктами и средами разработки: Borland Builder, Visual C++, Visual Basic, Visual Basic for Application, PHP, MySQL, Apache, MS Office, MS Visio, AutoCAD, BPWin и др.