Сотрудничаю с Леонидом уже 3 месяца. Рада, что парни тоже выдают качественные и грамотные тексты, чего не скажешь об остальных. Могу доверить ему статьи как технического содержания, так и на жениские темы. Буду и дальше продолжать с данным копирайтером сотрудничество.