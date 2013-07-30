Если никто не возражает, то начнём, пожалуй)
Недорого, быстро и качественно выполняю рерайты, грамотно пишу статьи на различные темы. Хорошо владею английским языком на разговорном уровне, хотя перевожу тексты любой сложности с русского на английский и наоборот. Образование высшее, филологическое (степень специалиста). Ответственно отношусь к любым заданиям, работу делаю в сроки. Обращайтесь, всегда буду рад!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
12 лет назад
Сотрудничаю с Леонидом уже 3 месяца. Рада, что парни тоже выдают качественные и грамотные тексты, чего не скажешь об остальных. Могу доверить ему статьи как технического содержания, так и на жениские темы. Буду и дальше продолжать с данным копирайтером сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень ответственный заказчик, постоянно снабжает работой, так что скучать не приходится. С оплатой Ирина не обижает: все вовремя, без задержек и непонятных штрафов. В общем, всем советую!