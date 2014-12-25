CollaiderKV

Разработка сайтов, продвижение в поисковых системах, реклама и аудит

С 2009 года профессионально занимаюсь веб-разработкой сайтов. В список решаемых задач и функций входит от "А до Я". Разработка проекта с чистого листа, начиная с идеи и заканчивая увеличенной конверсией посетитель-покупатель.

Моими заказчиками являются как компании, так и физические лица. Каждый заказчик для меня индивидуален, в своей работе не использую шаблонные варианты решения проблем. Осуществляю поддержку уже завершенных заказов.

Часть заказчиков в Портфолио﻿

Личный сайт: www.klimin-viktor.com