Высшее образование - Академия Печати Львов 1996г. дипломная работа "Українські замовляння"
Преподаватель с 1996 по 2008 - колледж искусств им. И.Труша
с 2008 преподаватель Академии Печати - предмет Эстамп, коммуникативный дизайн.
Сфера работы - реклама, полиграфия.
Портфолио
- Без названия199 просмотров
- Буклет "Риза"230 просмотров
- Для проекта www.ctrlalt.ru /на конкурс/250 просмотров
- Без названия296 просмотров
- Ценник "Викториан"156 просмотров
- Молочні дари. Візитка1367 просмотров
- Геровитал, печать на банерной ткани209 просмотров
- Без названия143 просмотра
- Буклет "Свято-хліба" ГАЛЗДОБА451 просмотр
- Коледж им. И.Труша /визитка/851 просмотр
- Каталог "Акваріумні системи"234 просмотра
- Флаер "Викториан"225 просмотров