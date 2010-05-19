Columbiec

Виктор Куликовец Columbiec

 
51 годУкраина/Львов
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Высшее образование - Академия Печати Львов 1996г. дипломная работа "Українські замовляння"

Преподаватель с 1996 по 2008 - колледж искусств им. И.Труша

с 2008 преподаватель Академии Печати - предмет Эстамп, коммуникативный дизайн.

Сфера работы - реклама, полиграфия.

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