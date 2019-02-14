SEO и Аналитика для Вашего бизнеса.

Меня зовут Влад, и я работаю со своей командой «VAM group».

Наша команда обладает обширным набором услуг, которые помогут повысить эффективность и расширить возможности вашей компании. Мы комплексно и ответственно решаем любую поставленную задачу.

Наши основные направления

1. Веб-разработка. (Development)

Создаём сайты и мобильные приложения, а также различные сервисы, позволяющие не только оптимизировать работу на различных её этапах, но и сократить издержки компании тем самым образуя резерв новых возможностей.

2. Продвижение. (SEO, PPC, SMM)

Осуществляем продвижение ваших идей и проектов посредством поисковых систем и в медийных сетях. Формируем лояльность и доверие ваших клиентов к бренду через социальные сети, форумы и специализированные площадки.

3. Аналитика (Analytics)

Осуществляем сквозной анализ данных. Проводим анализ поведенческих факторов на сайте. Повышаем конверсию.

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P.S. В общем, если есть интересные задачи и проекты, пишите будем общаться. Если договоримся, то реализуем проект так чтобы потом чем гордиться)