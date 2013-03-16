Основная Моя специализация: интеллектуальная собственность - компьютерные программы, фото и видео продукция, музыка, и книги.

Также работаю с гражданским правом России, Украины и США.

Виды услуг:

1) Составление договоров на объекты инт. собственности (Украина, Россия, США, ЕС);

2) Ведение переговоров (Английский/Русский);

3) Оценка шансов выиграть судебное дело (Украина/Россия/США);

4) Внесудебное решение споров связанных с ИС;

5) Судебное представительство (Украина).

Победитель 10 всеукраинских конкурсов и соревнований. Копии дипломов и части наград, в портфолио.

Трудовая деятельность:

2007 – Частная практика

1. Регистрация торговых марок.

2. Регистрация Авторских прав, работа с госорганами по ИС (Укрпатент, ДП УААСП, US Copyright office).

3. Составление лицензионных договоров, ведение переговоров с издателем (опыт работы с Акеллой, Букой).

4. Консультирование по вопросам интеллектуальной собственности и Авторского права согласно Международному праву, и Законам Украины, США, РФ.

5. Сравнительный анализ и подготовка договоров, действительных в разных законодательствах.

6. Интернет право и работа с договорами на распространение программ в сети интернет (работал с порталами ReflexiveArcade.com).

7. Издательство игры на платформе iOs (Chillingo).

07.2008 – 01.2009 - Консультант газеты «Все про бухгалтерский учет»

1. Составление ответов на юридические вопросы читателей.

2. Подготовка и написание практических статей на юридическую тематику.

3. Рецензирование материалов идущих в публикацию.

2009 - Юрисконсульт ОOO «Аввантес Технолоджи Интернэшинэл»

1. Проведение справочно-информационной работы по законодательству и нормативным актам;

2. Консультирования и работа с международными переводами, посредством электронных платежей через интернет.

Общественная деятельность:

2007 – Основатель интернет сообщества «Судебные Дебаты»;

2008 – Основатель интернет сообщества «Интересные места Городов Украины»

2009 – Учредитель Студенческого Объединения Студентов Психологов «ПсіКом»

2010 - Публикация в свободном доступе серии статей о технике: СПК, Экранопланы, Троллейбусы, Комбайны, Самолеты, Космонавтика

2011 - Администратор интернет сообщества "Космонавтика и космос"

2012 - проектирую научно-популярный развлекательный блог, позднее превращу в портал.