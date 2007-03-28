Crazy_Speed

Сведения о себе  Год и место рождения: 15 августа 1979 года, г. Калининград

 Семейное положение: женат, имею дочь

Образование Высшее техническое

1997 - 2002 КГТУ г. Калининград

 Факультет: автоматизации производства и управления (ФАПУ)

 Специальность: Вычислительные машины, системы, комплексы и сети.

Опыт работы 07.2001 – 07.2002 Магазин-офис “Matrix” г. Калининград

Инженер по сборке и настройке компьютерной техники.

 Сборка, настройка, диагностика и ремонт компьютерной техники и различного ПО. Работа с клиентами.

07.2002 – 04.2004 КРФ Банка “Центральное ОВК” г. Калининград

Ведущий инженер по информационному обеспечению (администратор информационной безопасности)

 Установка и обслуживание банковского ПО; обслуживание компьютеров и оргтехники, банкоматов и POS-терминалов, линий связи. Обеспечение информационной безопасности при проведении электронных платежей. Администрирование локальной сети под управлением NetWare. Эмиссия и эквайринг VISA, EUROPAY, STB CARD, Сопровождение IBM AS/400 (Equation)

05.2004 – наст. время КБ МОРСКОЙ БАНК (ООО) г. Калининград

Зам. начальника отдела АСУ

 Разработка, внедрение, установка и обслуживание банковского ПО; Администрирование локальной сети под управлением NetWare, W2K, Linux; Администрирование системы Банк-Клиент; Администратор информационной безопасности (СКЗИ «Верба-О/OW»). Сопровождение продуктов Diasoft линейки 4x4 for DOS, отчетность по МСФО.

Сезонная работа 06.1997 – 09.1997 Салон компьютерных игр г. Калининград

Оператор ЭВМ, администратор локальной сети

 Администрирование локальной сети под управлением Microsoft Windows NT.

06.1998 – 08.1998 АО “Силикатстром” г. Калининград

 Водитель ГАЗ-3307

Квалификация Инженер по специальности “Вычислительные машины, системы комплексы и сети”

Свидетельства и дипломы Диплом КГТУ о присуждении степени бакалавра, диплом КГТУ о присвоении квалификации Инженера, свидетельство научно-консультационной фирмы “Полиэк” о присвоении квалификации бухгалтера, свидетельство Российского Филиала ЕШКО об окончании курсов “Английский для среднего уровня”, свидетельство межшкольного УПК Центрального р-на г. Калининграда о присвоении квалификации “Автослесарь второго разряда”. Водительское удостоверение кат. “А,В,С”.

Дополнительно Имею автомобиль, свидетельство ЧП. Опыт разработки ПО и Баз Данных на Delphi, Turbo Pascal, html. Знаком: MS SQL Server, Oracle, PostgresSQL, Pervasive (Btrieve), Программирование и настройка офисных АТС Panasinic, аппаратных Брандмауэров Cisco Secure PIX, ФР ПРИМ-07К. Легко обучаюсь всему новому.