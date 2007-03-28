Crazy_Speed

Сведения о себе Год и место рождения: 15 августа 1979 года, г. Калининград
Семейное положение: женат, имею дочь
Образование Высшее техническое
1997 - 2002 КГТУ г. Калининград
Факультет: автоматизации производства и управления (ФАПУ)
Специальность: Вычислительные машины, системы, комплексы и сети.
Опыт работы 07.2001 – 07.2002 Магазин-офис “Matrix” г. Калининград
Инженер по сборке и настройке компьютерной техники.
Сборка, настройка, диагностика и ремонт компьютерной техники и различного ПО. Работа с клиентами.
07.2002 – 04.2004 КРФ Банка “Центральное ОВК” г. Калининград
Ведущий инженер по информационному обеспечению (администратор информационной безопасности)
Установка и обслуживание банковского ПО; обслуживание компьютеров и оргтехники, банкоматов и POS-терминалов, линий связи. Обеспечение информационной безопасности при проведении электронных платежей. Администрирование локальной сети под управлением NetWare. Эмиссия и эквайринг VISA, EUROPAY, STB CARD, Сопровождение IBM AS/400 (Equation)
05.2004 – наст. время КБ МОРСКОЙ БАНК (ООО) г. Калининград
Зам. начальника отдела АСУ
Разработка, внедрение, установка и обслуживание банковского ПО; Администрирование локальной сети под управлением NetWare, W2K, Linux; Администрирование системы Банк-Клиент; Администратор информационной безопасности (СКЗИ «Верба-О/OW»). Сопровождение продуктов Diasoft линейки 4x4 for DOS, отчетность по МСФО.
Сезонная работа 06.1997 – 09.1997 Салон компьютерных игр г. Калининград
Оператор ЭВМ, администратор локальной сети
Администрирование локальной сети под управлением Microsoft Windows NT.
06.1998 – 08.1998 АО “Силикатстром” г. Калининград
Водитель ГАЗ-3307
Квалификация Инженер по специальности “Вычислительные машины, системы комплексы и сети”
Свидетельства и дипломы Диплом КГТУ о присуждении степени бакалавра, диплом КГТУ о присвоении квалификации Инженера, свидетельство научно-консультационной фирмы “Полиэк” о присвоении квалификации бухгалтера, свидетельство Российского Филиала ЕШКО об окончании курсов “Английский для среднего уровня”, свидетельство межшкольного УПК Центрального р-на г. Калининграда о присвоении квалификации “Автослесарь второго разряда”. Водительское удостоверение кат. “А,В,С”.
Дополнительно Имею автомобиль, свидетельство ЧП. Опыт разработки ПО и Баз Данных на Delphi, Turbo Pascal, html. Знаком: MS SQL Server, Oracle, PostgresSQL, Pervasive (Btrieve), Программирование и настройка офисных АТС Panasinic, аппаратных Брандмауэров Cisco Secure PIX, ФР ПРИМ-07К. Легко обучаюсь всему новому.