Ctydio

Олег Жилин Ctydio

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

onyx123123
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$110
10 баллов
12 лет назад
Сделать 3D-визуализацию коттеджа
Хороший специалист, работой доволен как по срокам, так и по качеству выполненной работы. Достаточно точно воспринимает задачу и самое главное дополняет своим творческим потенциалом.