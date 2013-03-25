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Олег Жилин
Ctydio
Ctydio
49 лет
12 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Сергей
onyx123123
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва
$110
10 баллов
12 лет назад
Сделать 3D-визуализацию коттеджа
Хороший специалист, работой доволен как по срокам, так и по качеству выполненной работы. Достаточно точно воспринимает задачу и самое главное дополняет своим творческим потенциалом.
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Отзывы заказчиков
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