Обо мне

Графический дизайнер - полиграфист широкого профиля.

Опыт работы в рекламе 5 лет, полиграфия, векторная графика.

Имею высшее европейское образование:

European Humanities University (Европейский Гумманитарный Университет)

Media and Visual Design; Multimedia Art, Media and Visual Design, Бакалавр

Коммуникабельный, грамотный, стрессоустойчивый, инициативный , целеустремленный.

