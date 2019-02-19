Долго - Дорого - Охуенно
Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Занимаю разработкой логотипов, элементов фирменного стиля, полиграфической продукции, а также цифровой иллюстрацией. Цена обсуждается после предоставленного Вами задания.
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:
- - по почте: [email protected]
- - внутренний чат Веблансера
- - telegram: @CupChupa
- Вы предоставляете полное задание.
- Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения
- Работаю по предоплате, которая составляет 30% от суммы заказа.
(Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.)
- В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.
- Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.
- Согласование работы
- Оплата остатка суммы за работу.
- Отправка исходников после оплаты.
- Обмен отзывами.
моем портфолио, стоимость моей работы увеличивается.
Этот момент нужно оговаривать со мной в начале сотрудничества.
################################
К оплате принимаю:
лучше - Банковская карта MasterCard (Приват24)
хуже - Webmoney
Понравилось мое портфолио? Тогда напишите мне и я с радостью возьмусь за выполнение Вашего заказа!
С уважением, Даниил!