Долго - Дорого - Охуенно

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Занимаю разработкой логотипов, элементов фирменного стиля, полиграфической продукции, а также цифровой иллюстрацией. Цена обсуждается после предоставленного Вами задания.

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:

- по почте: [email protected]

- внутренний чат Веблансера

- telegram: @CupChupa

Вы предоставляете полное задание.

Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения

Работаю по предоплате, которая составляет 30% от суммы заказа. (Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.)

В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.

Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.

Согласование работы

Оплата остатка суммы за работу.

Отправка исходников после оплаты.

Обмен отзывами.

Прошу учесть: если результат готовой работы (логотип, дизайн продукции и т.д.) нельзя публиковать в

моем портфолио, стоимость моей работы увеличивается.

Этот момент нужно оговаривать со мной в начале сотрудничества.

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К оплате принимаю:

лучше - Банковская карта MasterCard (Приват24)

хуже - Webmoney

Понравилось мое портфолио? Тогда напишите мне и я с радостью возьмусь за выполнение Вашего заказа!

С уважением, Даниил!