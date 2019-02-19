Cup_Chupa

Даниил Чупиков Cup_Chupa

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Долго - Дорого - Охуенно

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Занимаю разработкой логотипов, элементов фирменного стиля, полиграфической продукции, а также цифровой иллюстрацией. Цена обсуждается после предоставленного Вами задания.

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:

  • - по почте: [email protected]
  • - внутренний чат Веблансера
  • - telegram: @CupChupa
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

  • Вы предоставляете полное задание.
  • Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения
  • Работаю по предоплате, которая составляет 30% от суммы заказа. 

     (Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.)

  • В течении утвержденного срока  я предоставляю превью сделанной работы на согласование.
  • Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.
  • Согласование работы
  • Оплата остатка суммы за работу.
  • Отправка исходников после оплаты.
  • Обмен отзывами.

ВНИМАНИЕ!  Прошу учесть: если результат готовой работы (логотип, дизайн продукции и т.д.) нельзя публиковать в 

моем портфолио,  стоимость моей работы увеличивается.

Этот момент нужно оговаривать со мной  в начале сотрудничества.  

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К оплате принимаю:

лучше - Банковская карта MasterCard (Приват24)

хуже - Webmoney

Понравилось мое портфолио? Тогда напишите мне и я с радостью возьмусь за выполнение Вашего заказа!

С уважением, Даниил!