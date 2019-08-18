Cut_camomile

Перевод художественной литературы

Синицына Анастасия Валерьевна

Женщина, 22 года, родилась 9 октября 1996

Челябинск, не готова к переезду, готова к командировкам

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Ключевые навыки

Trados (Система Перевода)

Письменный перевод

Последовательный перевод

Художественный перевод

Обо мне

В последние годы проходил обучение без возможности работать.

Высшее образование

2019

Челябинский государственный педагогический университет, Челябинск

иностранных языков, Перевод и переводоведение

Знание языков

Русский — Родной

Английский — C1 — Продвинутый

Турецкий — A2 — Элементарный

Французский — B1 — Средний

Личные качества: дисциплинированность, пунктуальность, ответственность

Хобби - сочинение стихов на русском, английском и французском языках