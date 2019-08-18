Cut_camomile

Синицына Анастасия Валерьевна
Женщина, 22 года, родилась 9 октября 1996
Челябинск, не готова к переезду, готова к командировкам
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Ключевые навыки
Trados (Система Перевода)
Письменный перевод
Последовательный перевод
Художественный перевод
Обо мне
В последние годы проходил обучение без возможности работать.
Высшее образование
2019
Челябинский государственный педагогический университет, Челябинск
иностранных языков, Перевод и переводоведение
Знание языков
Русский — Родной
Английский — C1 — Продвинутый
Турецкий — A2 — Элементарный
Французский — B1 — Средний
Личные качества: дисциплинированность, пунктуальность, ответственность
Хобби - сочинение стихов на русском, английском и французском языках