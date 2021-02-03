Дизайн сайта и оформление страниц YouTube, Twitch, Вконтакте
Занимаюсь разработкой макетов для сайтов. В основном с тематикой видеоигры.
Создаю оформления для страниц в социальных сетях, таких как YouTube, Twitch, Вконтакте и других подобных сервисах.
Портфолио не обновлял более трёх лет, за это время было проделано не мало работы и многие работы, к сожалению, пропали бесследно, но это мотивирует создавать новые.
Если вам необходима какая-либо работа, обращайтесь ко мне в телеграмм.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Анимированный баннер/шапка BEST-AKKI404 просмотра
- Одностраничный дизайн EHTechnology390 просмотров
- Обложка на трек "Молодые сучки"466 просмотров
- Обложка на трек "Храни" (2 варианта)311 просмотров
- Дизайн сайта FULLROUND Orange Minimal316 просмотров
- Шапка DreamHack YouTube (3 варианта)320 просмотров
- Обложка группы Steam-Kit765 просмотров
- Анимированный баннер Get Free CS:GO1218 просмотров
- Дизайн страниц StarBundle, игровой магазин315 просмотров
- Анимированный баннер Droplot.Ru350 просмотров
- Дизайн для Warface рулетки551 просмотр
- Баннер для Warface рулетки483 просмотра