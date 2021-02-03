Дизайн сайта и оформление страниц YouTube, Twitch, Вконтакте

Занимаюсь разработкой макетов для сайтов. В основном с тематикой видеоигры.

Создаю оформления для страниц в социальных сетях, таких как YouTube, Twitch, Вконтакте и других подобных сервисах.

Портфолио не обновлял более трёх лет, за это время было проделано не мало работы и многие работы, к сожалению, пропали бесследно, но это мотивирует создавать новые.

Если вам необходима какая-либо работа, обращайтесь ко мне в телеграмм.