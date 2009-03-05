Опыт в создании сайтов:
Знания и Навыки:
Web дизайн (htm, html, php, css, cgi, hcm, e-book, скрипты, php, CMS): FrontPage, PHP edit, CatsHtml, StoneAgeSoft InStyle и другие.
Програмирование: MMB, Fortran, Pascal, немного С++.
Инженерное моделирование: AutoCAD(2D, 3D - моделирование).
Дизайн: CorelDraw, Adobe Illustrator, Photoshop, XARA 3D, CrystalButton, а также еще некоторые программы для работы с растровой графикой
Программы: Пакет Adobe, Fine Reader, программы для обработки музыки и видео (GXTranscoder, dBpowerAMP, VirtualDub),
Программы для работы в Интернете: Firewall’s, Почта, Трафик, Антивирусы, Менеджеры закачек и другие.
Способности:
1) Создание, оптимизация, раскрутка, продвижение и поддержка сайта
2) Создание рекламных баннеров, Логотипов
3) Верстка
4) Создание презентаций (html, power point, exe)
5) Размещение информации в Интернете
6) Реклама на сайте
7) Поиск в Интернете
8) Создание сайтов с технологией CMS
9) Создание интернет магазина
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