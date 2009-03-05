Опыт в создании сайтов:

www.rt-auto.ru

www.meweb.nm.ru

www.tg-s.ru

www.fantasynn.narod.ru

www.tr-lift.nn.ru

www.camnn.ru

www.free-portal.h16.ru

www.DIMAn-NN.narod.ru

Знания и Навыки:

Web дизайн (htm, html, php, css, cgi, hcm, e-book, скрипты, php, CMS): FrontPage, PHP edit, CatsHtml, StoneAgeSoft InStyle и другие.

Програмирование: MMB, Fortran, Pascal, немного С++.

Инженерное моделирование: AutoCAD(2D, 3D - моделирование).

Дизайн: CorelDraw, Adobe Illustrator, Photoshop, XARA 3D, CrystalButton, а также еще некоторые программы для работы с растровой графикой

Программы: Пакет Adobe, Fine Reader, программы для обработки музыки и видео (GXTranscoder, dBpowerAMP, VirtualDub),

Программы для работы в Интернете: Firewall’s, Почта, Трафик, Антивирусы, Менеджеры закачек и другие.

Способности:

1) Создание, оптимизация, раскрутка, продвижение и поддержка сайта

2) Создание рекламных баннеров, Логотипов

3) Верстка

4) Создание презентаций (html, power point, exe)

5) Размещение информации в Интернете

6) Реклама на сайте

7) Поиск в Интернете

8) Создание сайтов с технологией CMS

9) Создание интернет магазина