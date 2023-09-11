Что я могу вам дать?

Я являюсь архитектором, работающим с проектами от концепта, до полной его реализации:

скетчи

концепты

эскизные проекты

рабочие проекты

визуализация экстерьера и интерьера

видео-визуализация

дизайн-проект

Имею группу партнеров различных специализаций: