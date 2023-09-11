DISMAD_studio

Мадияр DISMAD_studio

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Что я могу вам дать?

Я являюсь архитектором, работающим с проектами от концепта, до полной его реализации:

  • скетчи

  • концепты

  • эскизные проекты

  • рабочие проекты

  • визуализация экстерьера и интерьера

  • видео-визуализация

  • дизайн-проект

Имею группу партнеров различных специализаций:

  • конструкторы

  • дизайнеры

  • специалисты ОВиК

  • специалисты ВК