Что я могу вам дать?
Я являюсь архитектором, работающим с проектами от концепта, до полной его реализации:
скетчи
концепты
эскизные проекты
рабочие проекты
визуализация экстерьера и интерьера
видео-визуализация
дизайн-проект
Имею группу партнеров различных специализаций:
конструкторы
дизайнеры
специалисты ОВиК
специалисты ВК
Портфолио
- Визуализация дома БАРНХАУС1 просмотр
- Дизайн входной группы гостиницынет просмотров
- Видео-визуализация дома Хай-текнет просмотров
- Визуализация ХАЙ-ТЕКнет просмотров
- Концепт Административного здания1 просмотр
- Дизайн ТРЦнет просмотров
- Модульный домнет просмотров
- Благоустройство Набережнойнет просмотров
- Дизайн и визуализация беседки2 просмотра