DNS-Telecom

Компания DNS-Telecom

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • В Joomla не работают кнопки в админке

    Уважаемые! Требуется срочная помощь по Joomla. Не работают в админ панели все кнопки (например сохранить, отменить и т.д.) Требуеться разобраться в чем проблема. Пишите сразу в ICQ 293-024

    Joomla
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Установить Zend Optimizer на VPS

    $5

    Проблема такова. Zend Optimizer вроде на сервере установлен но все равно пишет что не установлен. Необходимо разобраться в этой проблеме. Вопросы по ICQ 293-024 или пишите приватное сообщение.

    Настройка сервера/ПО2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

agentagencyllc
Отто 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$23
0 баллов
14 лет назад
В Joomla не работают кнопки в админке
Joomla
Работал с данным пользователям, обешал оплату, работу выполнил в полном объёме, говрил что студия и после сдачи работы на счёт в банке сумму зачислят и оплату выполнит. Конец работы, и пропал, в SkyPe, ICQ - полный игнор. Думаю сами знаите к кокой категории отнести. P.S. Кроме меня он с 2-3 ещё так обошёлся.
Очень ответственный исполнитель. Сделал все быстро а самое главное качественно. Обязательно будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
agentagencyllc
Отто 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$88
0 баллов
14 лет назад
Работы на сайте Joomla
Joomla
Работал с данным пользователям, обешал оплату, работу выполнил в полном объёме, говрил что студия и после сдачи работы на счёт в банке сумму зачислят и оплату выполнит. Конец работы, и пропал, в SkyPe, ICQ - полный игнор. Думаю сами знаите к кокой категории отнести. P.S. Кроме меня он с 2-3 ещё так обошёлся.
adminstation
Виталий 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Установить Zend Optimizer на VPS
Было очень приятно работать с этим заказчиком. Одни положительные впечатления от сотрудничества. Рекомендую.
Исполнитель сделал все быстро, недорого а самое главное качественно. Всем рекомендуем и будем сами дальше сотрудничать
Ответный отзыв