DNS-Telecom

Работал с данным пользователям, обешал оплату, работу выполнил в полном объёме, говрил что студия и после сдачи работы на счёт в банке сумму зачислят и оплату выполнит. Конец работы, и пропал, в SkyPe, ICQ - полный игнор. Думаю сами знаите к кокой категории отнести. P.S. Кроме меня он с 2-3 ещё так обошёлся.