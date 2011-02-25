DNS-Telecom

Уважаемые! Требуется срочная помощь по Joomla. Не работают в админ панели все кнопки (например сохранить, отменить и т.д.) Требуеться разобраться в чем проблема. Пишите сразу в ICQ 293-024
Прочее1 исполнитель
Завершен
14 лет назад
Уважаемые! Требуется срочная помощь по Joomla. Не работают в админ панели все кнопки (например сохранить, отменить и т.д.) Требуеться разобраться в чем проблема. Пишите сразу в ICQ 293-024
Проблема такова. Zend Optimizer вроде на сервере установлен но все равно пишет что не установлен. Необходимо разобраться в этой проблеме. Вопросы по ICQ 293-024 или пишите приватное сообщение.
Требуется специалист по joomla для некоторых работ на сайте построенным на joomla. Просим сразу писать в ICQ 293-204