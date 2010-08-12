Зорин Олег Евгеньевич
e-mail: [email protected]
#ICQ: 128399289
Дата рождения: 18 октября 1980 г.
Цель: получить должность помощника арт-директора, ведущего дизайнера.
Образование
1997 - 2003 – Национальный технический университет Украины “Киевский Политехнический Институт”, специалист.
Профессиональный опыт
2003 - по настоящие время ОТ “Блиц-Принт”, специалист по компьютерной графике (допечатной подготовки).
2002-2003 – ООО “Эльдорадо-принт”, дизайнер.
2002 – ПКФ “Стрим”, дизайнер.
2001 - по настоящие время – ВГО “Всеукраїнська асоціація пенсіонерів”, дизайнер (разработка и поддержка сайта, разработка и дизайн газеты, журнала), дизайн логотипов и стилей «сопутствующих» фирм.
2001-2002 – ВГО “Духовна спадщина України”, разработка интернет сайта для Луганского областного художественного музея.
2000 – НПЦ “АРВИНА”, разработка интернет сайта.
1997-2002 – помощник-консультант народного депутата Украины.
1997-1998 – независимый пресс-центр “Гаряча лінія”, технический консультант.
Знаю: в совершенстве владею основными графическими программами (PhotoShop, Illustrator, CorelDraw), программами верстки (QuarkXPress, PageMaker, InDesign), Adobe Acrobat и другими программами применяемые в дизайне и полиграфии (Prinect PDF Toolbox, Enfocus PitStop, Esko BackStage, ...).
Подготовку растровых изображений и цветокоррекцию и т.д.;
HTML, CSS, JavaScript, Flash, основы PERL, PHP, MySQL и т.д. (разработка и поддержка сайтов);
Офисные программы, PC hardware и др.
Работа в компании работающей по ISO, дало представление и навык в администрировании и управлении рабочими процессами.
Фронт исполняемых работ: от разработки макета (креативное мышление, художественный подход (логотипы, корпоративный стиль и т.п.) до препресса (подготовка и доработка макета к выводу, знание процессов изготовления полиграфической продукции).
Дополнительная информация
Иностранные языки: английский – базовый уровень, чешский – начальный уровень.
Профессионально важные качества: легкообучаем, умение много и напряженно работать, креативное мышление, терпеливость, усидчивость, кропотливость, ответственность, честность, добросовестность.
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