Зорин Олег Евгеньевич

e-mail: [email protected]

#ICQ: 128399289

Дата рождения: 18 октября 1980 г.

Цель: получить должность помощника арт-директора, ведущего дизайнера.

Образование

1997 - 2003 – Национальный технический университет Украины “Киевский Политехнический Институт”, специалист.

Профессиональный опыт

2003 - по настоящие время ОТ “Блиц-Принт”, специалист по компьютерной графике (допечатной подготовки).

2002-2003 – ООО “Эльдорадо-принт”, дизайнер.

2002 – ПКФ “Стрим”, дизайнер.

2001 - по настоящие время – ВГО “Всеукраїнська асоціація пенсіонерів”, дизайнер (разработка и поддержка сайта, разработка и дизайн газеты, журнала), дизайн логотипов и стилей «сопутствующих» фирм.

2001-2002 – ВГО “Духовна спадщина України”, разработка интернет сайта для Луганского областного художественного музея.

2000 – НПЦ “АРВИНА”, разработка интернет сайта.

1997-2002 – помощник-консультант народного депутата Украины.

1997-1998 – независимый пресс-центр “Гаряча лінія”, технический консультант.

Знаю: в совершенстве владею основными графическими программами (PhotoShop, Illustrator, CorelDraw), программами верстки (QuarkXPress, PageMaker, InDesign), Adobe Acrobat и другими программами применяемые в дизайне и полиграфии (Prinect PDF Toolbox, Enfocus PitStop, Esko BackStage, ...).

Подготовку растровых изображений и цветокоррекцию и т.д.;

HTML, CSS, JavaScript, Flash, основы PERL, PHP, MySQL и т.д. (разработка и поддержка сайтов);

Офисные программы, PC hardware и др.

Работа в компании работающей по ISO, дало представление и навык в администрировании и управлении рабочими процессами.

Фронт исполняемых работ: от разработки макета (креативное мышление, художественный подход (логотипы, корпоративный стиль и т.п.) до препресса (подготовка и доработка макета к выводу, знание процессов изготовления полиграфической продукции).

Дополнительная информация

Иностранные языки: английский – базовый уровень, чешский – начальный уровень.

Профессионально важные качества: легкообучаем, умение много и напряженно работать, креативное мышление, терпеливость, усидчивость, кропотливость, ответственность, честность, добросовестность.