Сертифицированный специалист в области NLP. Реализую психосемантический подход к продуктам деятельности. Профессиональное создание продуктов, оказывающих воздействие на психику потенциальной аудитории за минимальную плату.
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Портфолио
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