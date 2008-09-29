Daimon

Гость Daimon

 
NaN летРоссия
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Сертифицированный специалист в области NLP. Реализую психосемантический подход к продуктам деятельности. Профессиональное создание продуктов, оказывающих воздействие на психику потенциальной аудитории за минимальную плату.

Возможность оплаты по WebMoney или Yandex

Портфолио