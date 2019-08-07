DaisyMiller

Мои навыки:
Уверенный пользователь пакетов: Adobe Photoshop, Illustrator, Corel
Немного рисую от руки. Умею работать в рамках заданного стиля.
Знаю основы композиции теорию цвета и пропорции.
Личные качества:
Коммуникабельность, умение работать с людьми, креативное мышление, высокое чувство ответственности, исполнительность, порядочность.
Мои сильные стороны:
-Арты
- Концепт арты
-Иллюстрации (растровая)
-Логотипы
- Банеры
- Визитки
Смело пишите мне и будем обсуждать проекты и возможность долгосрочного сотрудничества. Цены всегда обсуждаем с заказчиком.
Я развиваюсь и постепенно моё портфолио будет пополняться.
Лояльное общение с заказчиком.
С уважением, Виктория.