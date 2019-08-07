DaisyMiller

Мои навыки:

Уверенный пользователь пакетов: Adobe Photoshop, Illustrator, Corel

Немного рисую от руки. Умею работать в рамках заданного стиля.

Знаю основы композиции теорию цвета и пропорции.

Личные качества:

Коммуникабельность, умение работать с людьми, креативное мышление, высокое чувство ответственности, исполнительность, порядочность.

Мои сильные стороны:

-Арты

- Концепт арты

-Иллюстрации (растровая)

-Логотипы

- Банеры

- Визитки

Смело пишите мне и будем обсуждать проекты и возможность долгосрочного сотрудничества. Цены всегда обсуждаем с заказчиком.

Я развиваюсь и постепенно моё портфолио будет пополняться.

Лояльное общение с заказчиком.

С уважением, Виктория.