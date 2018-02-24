Dakota1997

Перевод EN - RU, RU - EN текстов любых жанров, а также перевод аудио, видео, сайтов и создание переводных субтитров для видео.

Учусь на 3-м курсе МГТУ им. Баумана. Уровень владения Английским - upper-intermediate. Уровень владения Русским - родной. Имею опыт перевода технической литературы. Часто путешествовал по англоговорящим странам.

Также владею 10-пальцевым вводом (слепым вводом) на английском и русском, что приятно ускорит работу!

_______________________________________________________________________________________________________________________

Стаж (лет): 1

_______________________________________________________________________________________________________________________

- Переводы текстов любых жанров: EN – RU, RU – EN

70 рублей за 1000 знаков исходного текста (считая пробелы)

_______________________________________________________________________________________________________________________

- Перевод видеороликов

От 100 рублей за минуту оригинала видеоролика

_______________________________________________________________________________________________________________________

- Создание переводных субтитров

От 125 рублей за минуту оригинала

_______________________________________________________________________________________________________________________

- Перевод аудио

От 75 рублей за минуту оригинала аудио

_______________________________________________________________________________________________________________________

- Перевод текста на картинках (текст на картинке заменяется на рус или англ)

От 200 рублей за картинку

_______________________________________________________________________________________________________________________

- Возможен перевод сайтов EN – RU, RU – EN

Стоимость договорная

_______________________________________________________________________________________________________________________