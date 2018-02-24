Dakota1997

Учусь на 3-м курсе МГТУ им. Баумана. Уровень владения Английским - upper-intermediate. Уровень владения Русским - родной. Имею опыт перевода технической литературы. Часто путешествовал по англоговорящим странам.
Также владею 10-пальцевым вводом (слепым вводом) на английском и русском, что приятно ускорит работу!
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Стаж (лет): 1
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- Переводы текстов любых жанров: EN – RU, RU – EN
70 рублей за 1000 знаков исходного текста (считая пробелы)
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- Перевод видеороликов
От 100 рублей за минуту оригинала видеоролика
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- Создание переводных субтитров
От 125 рублей за минуту оригинала
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- Перевод аудио
От 75 рублей за минуту оригинала аудио
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- Перевод текста на картинках (текст на картинке заменяется на рус или англ)
От 200 рублей за картинку
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- Возможен перевод сайтов EN – RU, RU – EN
Стоимость договорная
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