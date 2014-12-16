Совяк Тарас Русланович
Личные данные
Дата рождения: 30.05.1990 г.
Возраст: 24года
Семейное положение: холост
Проживание: г.Львов
Телефон:063-462-19-37
E-mail: [email protected]
Образование
- 2005-2008 - Стебницкий профессиональный лицей, специальность «Оператор компьютерного набора»
- 2008-2011 - Львовский полиграфический колледж, специальность "Компьютерная обработка текстовой, графической и образной информации".
2008-2008
«Ролекс», комплектовщик
2009-2010
Издательство «Вимір», технический редактор.
Создавал визитки, верстал книги, газеты и т. д.
Знание языков
· Русский, украинский, английский.
· Свободно владею украинским и чуть хуже русскимязыком. Знание английского – среднее.
Увлечения и интересы
· Люблю читать художественные книги, смотреть ииграть футбол.
Личные качества
· Честный,спокойный, настойчивый, ответственный, грамотный.
Как видите, у меня естьполиграфическое образование и год работы техническим редактором.
Сейчас уже 3 года и 2 месяца работаюрерайтером/копирайтером. Кроме того, с мая 2013-го работаю контент-менеджером на нескольких сайтах.
Спасибо за внимание.
С уважением,
Совяк Тарас