Dambl

Тарас Dambl

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Совяк Тарас Русланович

 

Личные данные

Дата рождения: 30.05.1990 г.

Возраст: 24года

Семейное положение: холост

Проживание: г.Львов

Телефон:063-462-19-37

E-mail: [email protected]

 

Образование

  • 2005-2008 - Стебницкий профессиональный лицей, специальность «Оператор компьютерного набора»
  • 2008-2011 - Львовский полиграфический колледж, специальность "Компьютерная обработка текстовой, графической и образной информации".
Опыт работы

2008-2008

«Ролекс», комплектовщик

2009-2010

Издательство «Вимір», технический редактор.

Создавал визитки, верстал книги, газеты и т. д.

Знание языков

·  Русский, украинский, английский.

·  Свободно владею украинским и чуть хуже русскимязыком. Знание английского – среднее.

 

Увлечения и интересы

·  Люблю читать художественные книги, смотреть ииграть футбол.

 

Личные качества

·  Честный,спокойный, настойчивый, ответственный, грамотный.

 

Как видите, у меня естьполиграфическое образование и год работы техническим редактором.

Сейчас уже 3 года и 2 месяца работаюрерайтером/копирайтером. Кроме того, с мая 2013-го работаю контент-менеджером на нескольких сайтах.

 

 

Спасибо за внимание.

С уважением,

Совяк Тарас