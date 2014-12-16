Совяк Тарас Русланович

Личные данные

Дата рождения: 30.05.1990 г.

Возраст: 24года

Семейное положение: холост

Проживание: г.Львов

Телефон:063-462-19-37

E-mail: [email protected]

Образование

2005-2008 - Стебницкий профессиональный лицей, специальность «Оператор компьютерного набора»

Стебницкий профессиональный лицей, специальность «Оператор компьютерного набора» 2008-2011 - Львовский полиграфический колледж, специальность "Компьютерная обработка текстовой, графической и образной информации".

2008-2008

«Ролекс», комплектовщик

2009-2010

Издательство «Вимір», технический редактор.

Создавал визитки, верстал книги, газеты и т. д.

Знание языков

· Русский, украинский, английский.

· Свободно владею украинским и чуть хуже русскимязыком. Знание английского – среднее.

Увлечения и интересы

· Люблю читать художественные книги, смотреть ииграть футбол.

Личные качества

· Честный,спокойный, настойчивый, ответственный, грамотный.

Как видите, у меня естьполиграфическое образование и год работы техническим редактором.

Сейчас уже 3 года и 2 месяца работаюрерайтером/копирайтером. Кроме того, с мая 2013-го работаю контент-менеджером на нескольких сайтах.

Спасибо за внимание.

С уважением,

Совяк Тарас