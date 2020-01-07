DanSeoturbina

Люблю свою работу, уважаю и ценю время клиентов.

Доброго времени суток, меня зовут Дан, я являюсьфрилансером который умеет делать и продвигать сайты. Аудит, логотип,

презентация, видео, дизайн сайта, создание нового сайта, ядро запросов,

оптимизация, наращивание ссылок, отзывы, статьи и блог, попадание в топ 10 по

всем запросам. 1. Умею продвигать сайты. Даю гарантию на трафик итоп 10. Продвигаю сразу все ключевые слова, их может быть до 2000 и больше.

Если нужно, то делаю сайты для новых продуктов и групп ключевых слов. 2. Умею наращивать ссылочную массу. Использую разныеметоды, все зависит от потребностей проекта. 3. Умею парсить и люблю софт парсинга. 4. Люблю делать новые сайты, продвигать их в топ 10.Нравится возится с конверсией сайта и улучшать ее. 5. Веду блоги сайтов клиентов, пишу статьи иновости, размещаю пресс релизы, наращиваю ссылки. 6. Делаю видео презентации, люблю делатькачественные видеоролики. 7. Люблю дизайн презентаций и дизайн сайтов UX. 8. Люблю свою работу, уважаю и ценю время клиентов. Если вы дочитали до конца, значит, ужезаинтересовались моим предложением.

Прямо сейчас, пока вы думаете, вашипотенциальные клиенты уходят к конкурентам.

Свяжитесь со мной любым удобным для вас способоми мы начнём сотрудничество.

С уважением и надеждой на сотрудничество, ДанСеотурбина.