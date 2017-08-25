Daniilprokashev

Даниил Прокашев Daniilprokashev

 
22 годаРоссия/Киров
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание сайтов

Создаю сайты

Портфолио
Отзывы заказчиков
melnik-denis
43 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Картинка или фотография
Отличный исполнитель, все сделал вовремя и в срок.
Хороший заказчик. Приятно было пообщаться.
Ответный отзыв