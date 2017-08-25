Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Даниил Прокашев
Daniilprokashev
Daniilprokashev
22 года
Россия
/
Киров
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
1 отзыв
Создание сайтов
Создаю сайты
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Все категории
Депрессия
130 просмотров
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Денис Мельник
melnik-denis
43 года
Беларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
$1
10 баллов
6 лет назад
Картинка или фотография
Отличный исполнитель, все сделал вовремя и в срок.
Хороший заказчик. Приятно было пообщаться.
Ответный отзыв
Предложить заказ
Отправить сообщение
Примеры работ
1
Отзывы заказчиков
1
Информация
Свернуть сайдбар