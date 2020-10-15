Здравствуйте, меня зовут Данил я настраиваю таргетированную рекламу в фб/инста. Я молодой специалист и,
за отзыв, настрою рекламу, только первым 2 людям, со скидкой -50%.
А также плюсы работать со мной:
- детальная работа над вашей рекламой, так как, имею свободное время;
- поддержка от меня лично, с момента сотрудничества;
- сотрудничество с вами и настрой рекламы, проверяет таргетолог, опыт которого больше 1 года.
В пакет моих услуг входит:
- 30-ти минутная бесплатная консультация, по разбору, ваших бизнес страниц, сайтов:
- анализ потребности ваших клиентов;
- подготовка макетов для рекламы;
- продающий текст;
- определение вашей целевой аудитории;
- настройка бизнес менеджера Фейсбук;
- запуск рекламы и все технические работы;
- ежедневная аналитика рекламы;
- отчёты по моей работе.
Цена- 10% от вашего бюджета рекламной кампании.
Жду Вас в личных сообщениях телеграмма ♥️
@vallhall
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