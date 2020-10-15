Взялся за дело,веди до конца

Здравствуйте, меня зовут Данил‍ я настраиваю таргетированную рекламу в фб/инста. Я молодой специалист и,

за отзыв, настрою рекламу, только первым 2 людям, со скидкой -50%.

А также плюсы работать со мной:

- детальная работа над вашей рекламой, так как, имею свободное время;

- поддержка от меня лично, с момента сотрудничества;

- сотрудничество с вами и настрой рекламы, проверяет таргетолог, опыт которого больше 1 года.

В пакет моих услуг входит:

- 30-ти минутная бесплатная консультация, по разбору, ваших бизнес страниц, сайтов:

- анализ потребности ваших клиентов;

- подготовка макетов для рекламы;

- продающий текст;

- определение вашей целевой аудитории;

- настройка бизнес менеджера Фейсбук;

- запуск рекламы и все технические работы;

- ежедневная аналитика рекламы;

- отчёты по моей работе.

Цена- 10% от вашего бюджета рекламной кампании.

Жду Вас в личных сообщениях телеграмма ♥️

@vallhall