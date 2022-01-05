Daria-luck

Дарья Daria-luck

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Я таргетолог который вам нужен

Я практикующий таргетолог, занимаюсь продвижением бизнеса, аккаунтов через рекламу. Как будет строится наша с Вами работа: 

  • для анализа вашего бизнеса заполним бриф (тестирование)
  • проанализирую ваших конкурентов
  • подберу именно вашу целевую аудиторию
  • разработаю стратегию продвижения
  • создам креативы, макеты
  • создам продающий оффер
  • настрою рекламный кабинет
  • запущу рекламу
  • буду подбирать более выгодные связки для продвижения
  • сделаю анализ и отчет по рекламной компании.
  • Я погружаюсь на 100% в проект и делаю все, чтобы наше сотрудничество принесло результаты.
Только до конца января : Проанализирую посадочную страницу БЕСПЛАТНО 

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