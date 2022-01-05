Я таргетолог который вам нужен
Я практикующий таргетолог, занимаюсь продвижением бизнеса, аккаунтов через рекламу. Как будет строится наша с Вами работа:
- для анализа вашего бизнеса заполним бриф (тестирование)
- проанализирую ваших конкурентов
- подберу именно вашу целевую аудиторию
- разработаю стратегию продвижения
- создам креативы, макеты
- создам продающий оффер
- настрою рекламный кабинет
- запущу рекламу
- буду подбирать более выгодные связки для продвижения
- сделаю анализ и отчет по рекламной компании.
- Я погружаюсь на 100% в проект и делаю все, чтобы наше сотрудничество принесло результаты.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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