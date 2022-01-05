Я таргетолог который вам нужен

Я практикующий таргетолог, занимаюсь продвижением бизнеса, аккаунтов через рекламу. Как будет строится наша с Вами работа:

для анализа вашего бизнеса заполним бриф (тестирование)

проанализирую ваших конкурентов

подберу именно вашу целевую аудиторию

разработаю стратегию продвижения

создам креативы, макеты

создам продающий оффер

настрою рекламный кабинет

запущу рекламу

буду подбирать более выгодные связки для продвижения

сделаю анализ и отчет по рекламной компании.

Я погружаюсь на 100% в проект и делаю все, чтобы наше сотрудничество принесло результаты.

Только до конца января : Проанализирую посадочную страницу БЕСПЛАТНО