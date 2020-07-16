Качественный рерайт
Доброго времени суток!
Меня зовут Дарья.
В моих силах отредактировать и подкорректировать Ваш текст или документ.
Выполняю задания быстро и качественно.
Как я работаю?
Полученный текст проходит корректировку и редактирование.
После чего Вы получаете два варианта готовой работы. И выбираете наиболее понравившийся.
Почему именно я?
- - не нарушаю дедлайн
- - всегда на связи
- - ответственно подхожу к каждому заданию
- - согласование с заказчиком.
Действие аккаунта приостановлено!
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