Daria03

Дарья Шитикова Daria03

 
21 годРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Качественный рерайт

Доброго времени суток!

Меня зовут Дарья. 

В моих силах отредактировать и подкорректировать Ваш текст или документ.

Выполняю задания быстро и качественно.

Как я работаю?

Полученный текст проходит корректировку и редактирование.

После чего Вы получаете два варианта готовой работы. И выбираете наиболее понравившийся.

Почему именно я?

  • - не нарушаю дедлайн
  • - всегда на связи
  • - ответственно подхожу к каждому заданию
  • - согласование с заказчиком.
С надеждой на сотрудничество!
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