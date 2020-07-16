Качественный рерайт

Доброго времени суток!

Меня зовут Дарья.

В моих силах отредактировать и подкорректировать Ваш текст или документ.

Выполняю задания быстро и качественно.

Как я работаю?

Полученный текст проходит корректировку и редактирование.

После чего Вы получаете два варианта готовой работы. И выбираете наиболее понравившийся.

Почему именно я?

- не нарушаю дедлайн

- всегда на связи

- ответственно подхожу к каждому заданию

- согласование с заказчиком.

С надеждой на сотрудничество!