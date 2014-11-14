DariyMariya

Графический Дизайнер

Привет! Меня зовут Мария Дарий. Я графический дизайнер. Я занимаюсь каллиграфией, дизайном логотипа, дизайном фирменного стиля, иллюстрации,дизайном книг и журналов, фотографией, анимацией,дизайном плакатов, инфографикой, живописью.Я люблю свою работу, выполняю ее качественно и постоянно улучшаю свои умения.

Участник и призер всеукраинских и международных конкурсов графического дизайна:

Студенческий конкурс к 75-летию со дня основания КДИДПМиД им.М.Бойчука,

3-е место в номинации эмблема

III Всеукраинская студенческая биеннале плаката; шорт-лист

9-й Украинский студенческий фестиваль рекламы 2013

Диплом жюри и диплом шорт-листа;

II Всеукраинская студенческая биеннале логотипов 2014,

Диплом шорт-листа;

Международная плакатная кампания в поддержку Украины «Голос мира»

"Мистецький Арсенал" представил серию моих каллиграфических плакатов на тему «Поэзия Тараса Шевченка";

24-я Международная биеннале плаката в Варшаве, в Музее плаката в Вилянуве,

финалист, шорт-лист

Мои шрифты представлены в McGill University

Montreal, Canada

Четвертый Международный фестиваль каллиграфии и типографии «Рутения», 2014

Шорт-лист

Победа в конкурсе скетчей от Wacom "Предметы будущего" в G13 project studio!

1-е место

Виртуальная биеннале плакатов в Праге 2014 "Информационная война"