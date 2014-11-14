DariyMariya

Привет! Меня зовут Мария Дарий. Я графический дизайнер. Я занимаюсь каллиграфией, дизайном логотипа, дизайном фирменного стиля, иллюстрации,дизайном книг и журналов, фотографией, анимацией,дизайном плакатов, инфографикой, живописью.Я люблю свою работу, выполняю ее качественно и постоянно улучшаю свои умения.
Участник и призер всеукраинских и международных конкурсов графического дизайна:
Студенческий конкурс к 75-летию со дня основания КДИДПМиД им.М.Бойчука,
3-е место в номинации эмблема
III Всеукраинская студенческая биеннале плаката; шорт-лист
9-й Украинский студенческий фестиваль рекламы 2013
Диплом жюри и диплом шорт-листа;
II Всеукраинская студенческая биеннале логотипов 2014,
Диплом шорт-листа;
Международная плакатная кампания в поддержку Украины «Голос мира»
"Мистецький Арсенал" представил серию моих каллиграфических плакатов на тему «Поэзия Тараса Шевченка";
24-я Международная биеннале плаката в Варшаве, в Музее плаката в Вилянуве,
финалист, шорт-лист
Мои шрифты представлены в McGill University
Montreal, Canada
Четвертый Международный фестиваль каллиграфии и типографии «Рутения», 2014
Шорт-лист
Победа в конкурсе скетчей от Wacom "Предметы будущего" в G13 project studio!
1-е место
Виртуальная биеннале плакатов в Праге 2014 "Информационная война"